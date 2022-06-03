Fenerbahçe'den Vincent Aboubakar bombası! Transferde Artem Dzyuba detayı

Fenerbahçe, teknik direktör Jorge Jesus ile sözleşme imzalamasının ardından transferde atağa kalktı. Golcü arayışlarını sürdüren sarı lacivertliler, birçok isimle temas halindeydi. Kanarya, forvet transferinde Artem Dzyuba'yla ilgileniyordu. Rus basınından konuyla ilgili flaş bir iddia geldi. İşte Beşiktaş'ın eski yıldızı Vincent Aboubakar'ın da içinde bulunduğu transfer gelişmesinin detayları... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)