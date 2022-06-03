Fenerbahçe'de yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Fenerbahçe'den Vincent Aboubakar bombası! Transferde Artem Dzyuba detayı
Fenerbahçe, teknik direktör Jorge Jesus ile sözleşme imzalamasının ardından transferde atağa kalktı. Golcü arayışlarını sürdüren sarı lacivertliler, birçok isimle temas halindeydi. Kanarya, forvet transferinde Artem Dzyuba'yla ilgileniyordu. Rus basınından konuyla ilgili flaş bir iddia geldi. İşte Beşiktaş'ın eski yıldızı Vincent Aboubakar'ın da içinde bulunduğu transfer gelişmesinin detayları... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Sarı lacivertliler, takımın başına Jorge Jesus'u getirmesinin ardından golcü transferine yoğunlaştı.
Kanarya, bu sezon her bölgede iddialı isimleri kadrosuna katarak şampiyonluğa ulaşmayı hedefliyor.