Başkan Ali Koç'un 5. döneminde yeni sezona girecek olan Fenerbahçe'de mutlak hedef şampiyonluk.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Gerçek ortaya çıktı! Jorge Jesus o golcüyle geliyor
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ - Yeni sezona güçlü bir kadro ile girmek isteyen Fenerbahçe'de öncelikle transfer rotası forvete çevrildi. Sarı-lacivertlilerde başkan Ali Koç'un uzun süren görüşmelerin ardından Jorge Jesus'u ikna ettiği ve resmi açıklamanın 1-2 gün içinde olacağı öğrenildi. Bununla beraber takımı 2.5 aydır takip eden Jesus'un golcü transferinde nokta atış yaptığını bilinirken gündeme sürpriz bir isim geldi. İşte son detaylar... (FB SPOR HABERLERİ)
Başkan Ali Koç'un 5. döneminde yeni sezona girecek olan Fenerbahçe'de mutlak hedef şampiyonluk.
Geride bıraktığımız 2021-2022 sezonunu 2. sırada bitiren sarı-lacivertlilerde bu dönem başkan Ali Koç'un en iyi sezonu oldu.
Göreve geldiği günden bu yana 5 teknik direktörle çalışan Ali Koç bunlardan en iyi karşılığı Ersun Yanal ve İsmail Kartal'dan aldı.