12 farklı takımda 16 kupa kazanan, 7 kez Şampiyonlar Ligi ön elemesine çıkan ve bunların 5'inde turu atlayan taraf olmayı başaran Portekizli'nin en önemli özelliği, hep baskı ortamının yüksek olduğu takımlarda çalışması ve bu baskıyla başa çıkarak kupalara ulaşması.



