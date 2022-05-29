FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'dan Abdülkerim Bardakcı bombası!

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Kadrosuna önemli takviyeler yapmayı planlayan sarı lacivertli ekipte gündemdeki bir isim ortaya çıktı. Sarı lacivertlilerin Süper Lig'de büyük bir çıkış yapan Abdülkerim Bardakcı ile ilgilendiği ifade edildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 29.05.2022- 06:40