Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları başladı.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'dan Abdülkerim Bardakcı bombası!
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Kadrosuna önemli takviyeler yapmayı planlayan sarı lacivertli ekipte gündemdeki bir isim ortaya çıktı. Sarı lacivertlilerin Süper Lig'de büyük bir çıkış yapan Abdülkerim Bardakcı ile ilgilendiği ifade edildi. İşte detaylar...
Teknik direktörlük görevine Jorge Jesus'u getiren sarı lacivertli ekip, yaz transfer dönemini hareketli geçirecek.
👀JESUS ÇILDIRDI! İKİ İSMİ İSTEDİ💥
Fenerbahçe Kulübü Başkanı geçtiğimiz hafta içinde katıldığı televizyon programında "Bir kulüp başkanından izin alarak oyuncusuyla görüştüm" ifadesini kullanmıştı.