Fenerbahçe taraftarı yeni hocasını dört gözle beklerken şimdiden herkesi heyecan sardı.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'nın yeni hocası Jorge Jesus için eski öğrencisi Artur Moraes konuştu!
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus oldu. Camia artık resmi açıklamanın yapılmasını beklerken, Jesus'un eski öğrencisi konuştu. Artur Moraes, "O çalıştığım en iyi teknik direktördü" dedi. İşte o sözler...
Jorge Jesus ile 4 sezon Benfica'da birlikte çalışan, 2 şampiyonluk kupası kaldıran ve bir dönem de Osmanlıspor forması giyen kaleci Artur Moraes, Sabah Gazetesi'ne hocasını değerlendirdi.
👀JESUS ÇILDIRDI! İKİ İSMİ İSTEDİ💥
"O çalıştığım en iyi teknik direktördü" diyen Brezilyalı file bekçisi şunları söyledi: