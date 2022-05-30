Fenerbahçe, sürpriz bir hamle yaparak sezonun ikinci yarısında Karagümrük ile yıldızı parlayan Emre Mor'a talip oldu.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Emre Mor harekatı! Teklif ortaya çıktı
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Portekizli teknik direktör Jorge Jesus için gün sayan Fenerbahçe'de transfer çalışmalarına hız verildi. Sarı-lacivertliler, geride bıraktığımız sezon Fatih Karagümrük formasıyla adeta küllerinden yeniden doğan Emre Mor'u kadrosuna katmak için düğmeye bastı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'nın Emre Mor transferi için Vefa Stadı'nda bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenilirken, sarı-lacivertlilerin teklifi ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Önceki gün Kadın Futbol Süper Ligi yarı final maçında Karagümrük'ün evinde Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ettiği maçı Vefa Stadı'nda izleyen başkan Ali Koç, Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ile bir araya geldi.
Sabah'ın haberine göre; yaklaşık 70 dakika sohbet eden ikilinin gündemi ise Emre Mor'du.