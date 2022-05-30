FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Emre Mor harekatı! Teklif ortaya çıktı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Portekizli teknik direktör Jorge Jesus için gün sayan Fenerbahçe'de transfer çalışmalarına hız verildi. Sarı-lacivertliler, geride bıraktığımız sezon Fatih Karagümrük formasıyla adeta küllerinden yeniden doğan Emre Mor'u kadrosuna katmak için düğmeye bastı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'nın Emre Mor transferi için Vefa Stadı'nda bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenilirken, sarı-lacivertlilerin teklifi ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 30.05.2022- 06:40