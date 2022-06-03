Fenerbahçe'de Jorge Jesus fırtınası esiyor...
Fenerbahçe'de Jorge Jesus kuralları! 4 maddeyi yönetime sundu
Sarı lacivertlilerde Jorge Jesus fırtınası esiyor. 1 senelik anlaşma sağlanan Portekizli teknik adam, Fenerbahçe kariyerine çok hızlı bir giriş yaptı. Deneyimli çalıştırıcı, belirlediği 4 kuralı yönetime aktardı. İşte o maddeler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Salı gecesi İstanbul'a ayak basan dünyaca ünlü Portekizli teknik adam, Türkiye'deki yeni görevine çok hızlı bir giriş yaptı.
KOÇ VE YÖNETIMLE GÖRÜŞTÜ
Jorge Jesus'un belirlediği 4 kuralı Başkan Ali Koç yöneticilerle yaptığı görüşmede çok net bir şekilde aktardığı ortaya çıktı.