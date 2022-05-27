Mutlu son! Jorge Jesus Fenerbahçe'de

İsmail Kartal ile yollarını ayıran Fenerbahçe, uzun süredir gündeminde yer alan Jorge Jesus ile her konuda anlaşmaya vardı. Portekizli teknik adam önümüzdeki hafta İstanbul'da olacak. İşte flaş gelişmenin ayrıntıları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 27.05.2022- 18:01 Güncelleme Tarihi: 27.05.2022- 18:30