TRANSFER HABERİ: Brezilya'dan flaş Jorge Jesus iddiası! Fenerbahçe'ye kötü haber

Fenerbahçe'de teknik direktör konusu belirsizliğini koruyor. Sarı lacivertliler, ünlü çalıştırıcı Jorge Jesus'u takımın başına getirmek isterken henüz anlaşma sağlanmış değil. Brezilya Ligi takımlarından Flamengo'nun da talip olduğu Portekizli çalıştırıcıyla ilgili flaş bir iddia geldi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)