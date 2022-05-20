Fenerbahçe'nin yeni sezonda takımın başına getirmek istediği Jorge Jesus ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
TRANSFER HABERİ: Brezilya'dan flaş Jorge Jesus iddiası! Fenerbahçe'ye kötü haber
Fenerbahçe'de teknik direktör konusu belirsizliğini koruyor. Sarı lacivertliler, ünlü çalıştırıcı Jorge Jesus'u takımın başına getirmek isterken henüz anlaşma sağlanmış değil. Brezilya Ligi takımlarından Flamengo'nun da talip olduğu Portekizli çalıştırıcıyla ilgili flaş bir iddia geldi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Portekizli çalıştırıcıyla birçok kez görüşen ve ikna turları yapan sarı lacivertliler, henüz deneyimli isimle anlaşma sağlayamadı.
Jesus'un Brezilya'dan da talipleri olduğu biliniyordu.