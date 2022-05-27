Fenerbahçe'nin sezon öncesinde Beijing Guoan takımından yalnızca 3 milyon Euro bonservis ücretiyle kadrosuna kattığı Güney Koreli Kim Min-Jea sergilediği performansla göz doldurdu ve transferinin gözdesi oldu.
FENERBAHÇE HABERİ - Napoli Kim Min Jae transferinde ısrarcı!
Fenerbahçe transfer haberi: İtalyan basınından Kim Min Jae için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Tuanzebe'nin Manchester United'a geri dönecek olmasıyla stopere takviye yapmak isteyen Napoli'nin Kim Min Jae için harekete geçtiği belirtildi. İşte o transfer gelişmesinin detayları... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora Salgın)
Fenerbahçe'nin 4 yıllık imza attırdığı Güney Koreli Kim Min-Jae, tam bir kapalı kutuydu.
Vitor Pereira'nın Çin'de görev yaptığı dönemde beğenip ısrarla transferini istediği genç Koreli, şimdiden elit seviye stoperler arasında.