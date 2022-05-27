"Kim Min-Jae'nin en iyi transferlerden biri olduğunu belirten Koç, "Kim Min-Jae son yıllarda yapılan en iyi transfer, Pereira'nın hediyesi. Miguel Crespo da öyle. Bebeği ve karısı var, buradan çok memnun. Gitmesi için somut bir şey yok ama işin başındayız."