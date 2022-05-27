FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Şampiyonluk hasreti çeken Fenerbahçe, hem teknik direktör hem transferde nokta atışı ile ilerlemek istiyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. turdan katılacak olan Kanarya, forvet transferi, sağ bek transferi ve stoper transferi için düğmeye bastı. Dzyuba, Fernando Martins, Alexander Sörloth gibi isimler gündeme geldi. İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Süper Lig'de 2014 yılından bu yana şampiyon olamayan Fenerbahçe, 2022-2023 sezonunda mutlak şampiyonluk için kolları sıvadı. 2021-2022 sezonuna Vitor Peira ile başlayan Fenerbahçe, etkisiz sonuçların ardından Portekizli hoca ile yollarını ayırarak İsmail Kartal'ı takımın başına getirdi.

İsmail Kartal yönetiminde adeta yeniden dirilen Fenerbahçe, arka arkaya galibiyetler alarak sezonu 2. sırada tamamladı. Ancak Fenerbahçe yönetimi, bu süreçte tecrübeli hoca Jorge Jesus ile görüşmelerini ilerletti. Gelecek sezon için büyük ölçüde anlaşma sağlandı.

Kariyeri başarılarla dolu olan Jorge Jesus, ekibini transfer konusunda şimdiden yönlendirmeye başladı. Takıma hızlı şekilde takviye yapmak isteyen Portekizli teknik adamın listesinde dünya yıldızları bulunuyor.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN TRANSFER LİSTESİ

BÜNYAMİN BALCI

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sarı-Lacivertliler, gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken Antalyaspor'un sağ beki Bünyamin Balcı ile ilgileniyor. Akdeniz temsilcisi, altyapısından yetişen 21 yaşındaki futbolcu için yüksek sayılabilecek bir bedel talep ediyor.

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SÖRLOTH

Forvet hattına kaliteli bir golcü almak isteyen Fenerbahçe, bonservisi Leipzig'de bulunan Sörloth için harekete geçti. Sarı-lacivertliler, Norveçli golcüyle ve menajeriyle görüşmelerini sürdürüyor.

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TREZEGUET

Sol kenara takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'de gündeme gelen son isim Başakşehir'de kiralık olarak forma giyen Trezeguet oldu.

Bonservisi Aston Villa'da olan ve sözleşmesi gelecek yıl bitecek olan Mısırlı oyuncu için harekete geçildi.

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DYZUBA

Fenerbahçe ise, önceliği teknik direktör olsa da, gol yollarında sorun yaşamak istemiyor. Sarı lacivertliler, beraber Artem Dzyuba'ya ilgi duyuyor.

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FERNANDO MARTINS

Yönetim, Nuri Şahin'in de dokunuşlarıyla birlikte Antalyaspor'daki futboluyla dikkatleri üzerine çeken Fernando Lucas Martins'i de kadrosuna katmak istiyor.

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