Fenerbahçe'de Miguel Crespo’ya dev talip! Atletico Madrid'in ardından…

Fenerbahçe transfer haberi: Sarı-lacivertlilerde gösterdiği performansla dikkat çeken Miguel Crespo'ya sürpriz bir talip çıktı. Portekiz basınında yer alan habere göre Atletico Madrid'in ardından bir İspanyol devi daha 25 yaşındaki orta saha oyuncusu için devreye girdi. İşte o transfer gelişmesinin detayları... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora Salgın)

Bora Salgın| Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 01.06.2022- 18:13 Güncelleme Tarihi: 01.06.2022- 18:27