FENERBAHÇE HABERİ - Kanarya transferde atağa geçti! İşte listedeki yıldızlar

Sarı-lacivertlilerde gelecek sezonun planlanması adına hareketli saatler yaşanıyor. Süper Lig'i 2. sırada bitiren Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi ön elemesi biletini kaptı. Jorge Jesus'u resmen açıklaması beklenen Kanarya'da hedef Şampiyonlar Ligi bileti almak. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz gün katıldığı bir programda yeni teknik adamın pazartesi günü açıklanacağını ifade etmişti. Sarı-lacivertli ekibin tecrübeli teknik adamı önümüzdeki günlerde resmen açıklaması bekleniyor. Portekiz basını Jorge Jesus'un Fenerbahçe'den yıllık 7 milyon Euro alacağını yazdı. Geçtiğimiz günlerde sarı-lacivertli takımın başkanı Ali Koç, Jorge Jesus'un takımı birkaç aydır izlediğini ifade etmişti. Jesus'un verdiği raporlar doğrultusunda harekete geçen Fenerbahçe yönetimi, transfer çalışmalarına başladı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç transferle yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: 'İsmail Kartal ve Jorge Jesus, '12-13 oyuncu kalsın' diyor. Onların içinde de Mert Hakan var. Çok yüksek rakam gelir, bakarız. Mert Hakan satılık değil. Altay Bayındır kalacak. Her kulübe Altay gibi sporcular nasip olsun.' 'Jorge Jesus ile sadece yemek yemedik. Ciddi bir planlama var. 2,5 aydır takım üzerinde çalışıyor.' 'Kim'in gitmesine dair somut bir şey yok. Kazanacağımız inandığım bir kadroda bir sene daha kalır, Dünya Kupası'nı geçirir. Müthiş bir çocuk. Onu tutamayacağımızı bilerek almıştık ama onu inşallah tutabiliriz.' '4-5 transfer yapacağız.' Ali Koç'un 4-5 transfer yapacağız dediği bölgeler belli oldu. Fenerbahçe'nin, yedek kaleci, sol bek, sol kanat, merkez orta saha ve forvete takviye yapması bekleniyor. Bu yönde çalışmalarını yürüten Fenerbahçe'nin transfer listesine aldığı isimler de netleşmeye başladı. İşte sarı-lacivertli ekibin transfer gündeminde yer alan isimler: FERNANDO MARTINS Yönetim, Nuri Şahin'in de dokunuşlarıyla birlikte Antalyaspor'daki futboluyla dikkatleri üzerine çeken Fernando Lucas Martins'i de kadrosuna katmak istiyor. Geçtiğimiz yıl ara transfer döneminde Antalya'ya 1.5 yıllık imza atan Brezilyalı 6 numaranın sözleşmesinde serbest kalma maddesi bulunduğu, söz konusu rakamın ise 750 bin Euro olduğu belirtildi. Sarı-lacivertliler, Fernando ile ilgili hamle yapmak için Jesus'un göreve başlamasını ve oyuncuyla ilgili raporunu vermesini bekliyor. Bu sezon Antalyaspor'da 18 maça çıkan Brezilyalı orta saha, 4 gol 4 asistlik performans ortaya koydu. EREN ELMALI Sol beke takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'de gündemdeki isim Kasımpaşa'dan Eren Elmalı. Kasımpaşa yönetimiyle masaya oturan Fenerbahçe yönetimi, bu transferde bonservis bedelini düşürmek istiyor. Kasımpaşa'nın Eren Elmalı için 5 milyon Euro bonservis bedeli istediği ifade edildi. Oyuncuya Avrupa'dan da taliplerin olduğu belirtildi. Eren Elmalı bu sezon Kasımpaşa formasıyla 35 maça çıktı ve 1 gol 4 asistlik performans ortaya koydu. 21 yaşındaki futbolcu A Milli Takım kadrosuna da çağrıldı. ERTUĞRUL TAŞKIRAN & SİNAN BOLAT Yedek kaleci almak isteyen Fenerbahçe'de gündemde iki isim var. Sarı-lacivertlilerin Ertuğrul Taşkıran veya Sinan Bolat'tan birini kesin olarak renklerine bağlanması bekleniyor. Bu konudaki kararı Jorge Jesus göreve başladıktan sonra verecek. ALEXANDER SÖRLOTH Forvet hattına kaliteli bir golcü almak isteyen Fenerbahçe, bonservisi Leipzig'de bulunan Sörloth için harekete geçti. Sarı-lacivertliler, Norveçli golcüyle ve menajeriyle görüşmelerini sürdürüyor. Sörloth, bu sezon kiralık olarak formasını giydiği Real Sociedad'da 44 maça çıktı ve 8 gol 1 asistlik performans ortaya koydu. TREZEGUET Sol kenara takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'de gündeme gelen son isim Başakşehir'de kiralık olarak forma giyen Trezeguet oldu. Bonservisi Aston Villa'da olan ve sözleşmesi gelecek yıl bitecek olan Mısırlı oyuncu için harekete geçildi. Devre arasında Başakşehir'e kiralık olarak gelen Mısırlı kanat oyuncusu, 13 maçta 6 gol 4 asistlik performans ortaya koydu. Fenerbahçe'de orta saha transferi için gündeme gelen isimlerden biri de Joao Mario oldu. Portekiz basını, Jorge Jesus'un Benfica forması giyen oyuncuyu istediğini belirtti. 29 yaşındaki orta saha, bu sezon 45 maçta 4 gol 7 asistlik performans ortaya koydu. Bu transferler konusundaki son kararı ise Jorge Jesus verecek. Tecrübeli teknik adam resmen göreve başladıktan sonra detaylı olarak görüşülecek.