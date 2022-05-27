Anasayfa Galeri FENERBAHÇE HABERİ - Kanarya transferde atağa geçti! İşte listedeki yıldızlar
FENERBAHÇE HABERİ - Kanarya transferde atağa geçti! İşte listedeki yıldızlar

FENERBAHÇE HABERİ - Kanarya transferde atağa geçti! İşte listedeki yıldızlar

Fenerbahçe transfer haberi: Jorge Jesus'u teknik direktörlük görevine getirmeye hazırlanan sarı-lacivertliler, kadroya takviye yapmak için çalışmalara başladı. Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe yönetimi, "4-5 transfer yapacağız" derken bu takviyelerin hangi bölgelere olacağı netleşmeye başladı. İşte sarı-lacivertli takımın transfer gündeminde yer alan oyuncular... (FB spor haberi)
Yayın Tarihi: 27.05.2022- 10:53 Güncelleme Tarihi: 27.05.2022- 11:00
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