Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un açıklanmasına saatler kala Sabah Gazetesi, Portekizli teknik direktörü O JOGO gazetesinin muhabiri Francisco Sebe'ye sordu ve ilginç cevaplar aldı.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Portekiz'den flaş Jorge Jesus açıklaması! "Meydan okumak için geldi"
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus oldu. Sarı lacivertli kulübün artık yalnızca resmi açıklamanın yapması beklenirken, Portekizli gazeteci Sebe önemli açıklamalarda bulundu. Jesus için, “Fenerbahçe’nin şampiyonluktan başka seçeneği olmasa Jesus gelmezdi. F.Bahçe taraftarının büyük coşkusu ve sevgisi onu ikna etti” dedi. İşte o sözler...
JESUS NEDEN F.BAHÇE'Yİ SEÇTİ? PARA BU KARARDA NE KADAR ÖNEMLİ?
Antrenörlerin profesyonel olduğu göz önüne alındığında, karar verirken elbette para her zaman önemli bir faktördür.
Ancak Jorge Jesus'un Fenerbahçe'ye daha çok sportif bir meydan okuma olarak baktığına inanıyorum.