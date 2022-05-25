2018 yılından bu yana West Ham United formasını giyen Andriy Yarmolenko, İngiliz ekibiyle sözleşmesinin sona ermesinin ardından resmen takımdan ayrıldı.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Yarmolenko sesleri! İlk temas kuruldu
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Takımın başına Jorge Jesus'u getirmeye hazırlanan Fenerbahçe'de sezonun sona ermesiyle birlikte transfer çalışmalarına hız verildi. 2022/2023 sezonunda yarışacağı kulvarlarda başarı elde edecek bir kadro kurmayı amaçlayan sarı-lacivertlilere, daha önce de gündeme gelen Ukraynalı futbolcu Andriy Yarmolenko önerildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Ukraynalı yıldız menajeri Vadym Shablii aracılığıyla kendisine takım aramaya başlarken, çok flaş bir iddia gündemi sarstı.
SIK SIK GÜNDEME GELDİ
Shablii'nin Fenerbahçe kulübü ile temasa geçerek Yarmolenko'yu önerdiği ortaya çıktı.