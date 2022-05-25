Fenerbahçe'de gelecek sezon için teknik direktörün açıklanmasına günler kala transfer çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor.
TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'ye Bayern Münih'den genç yıldız!
Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe'de sezon tamamlandıktan sonra transfer çalışmaları hız kazandı. Gelecek sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla giriş yapmak isteyen sarı-lacivertliler transfer döneminde genç yetenekleri de kadrosuna katarak geleceğe yatırım yapmak istiyor. Bu kapsamda Kanarya aradığı yeteneği Almanya'da Bayern Münih'de buldu. İşte transfer gelişmesinin detayları...
Sarı-lacivertliler sezona Vitor Pereira ile başlayıp kötü gidişatın ardından Portekizli çalıştırıcıyla yolları ayırmıştı.
21. haftada takımın başına geçici süreliğine İsmail Kartal getirilmişti.