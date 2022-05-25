Fenerbahçe'de Berke Özer takıma veda etti!
Fenerbahçe'de istediği kadar süre bulamayan Berke Özer, sarı-lacivertli kulübe veda etti. Özer, yapmış olduğu paylaşımda, "Kahramanlarımın forma giydiği, genç yaşta bir taraftarı olarak kapısından adım attığım kulübümden, Fenerbahçem'den ayrılıyorum." ifadelerine yer verdi.
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 25.05.2022- 19:51
Güncelleme Tarihi: 25.05.2022- 20:05
İşte Berke Özer'den yapılan açıklama:
"Büyük Fenerbahçe Ailem,
Kahramanlarımın forma giydiği, genç yaşta bir taraftarı olarak kapısından adım attığım kulübümden, Fenerbahçem'den ayrılıyorum.
Duygularım karmakarışık. Ne anlatsam ne söylesem eksik olacak. Kendimi bildim bileli, renklerini her gördüğümde kalbimi titreten, 4 yıldır ise büyük bir gurur ile sırtımda formasını, kalbimde armasını taşıdığım çocukluk aşkımdan ayrılmak benim için gerçekten zor. Ancak biliyorum ki o kapı bana her zaman ardına kadar açık.
Bu geçen süre benim için inanılmaz bir tecrübe oldu. Bana ilk günden itibaren büyük destek oldunuz. Sizlerle beraber üzüldüm, sevindim, ağladım, güldüm. En iyi şekilde bu formaya hizmet etmek için de çok çalıştım.