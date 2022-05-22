Süper Lig'de mutlu sona ulaşan Trabzonspor'un ardından gözler ikincilik yarışına çevrildi.
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! İşte o takımlar
Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor galibiyetinin ardından Şampiyonlar Ligi ön eleme vizesini almaya hak kazandı. Sarı lacivertliler, özlemle beklediği Şampiyonlar Ligi grup aşamaları öncesinde, ön eleme karşılaşmalarındaki muhtemel rakiplerini merak ediyor. İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe ligin son haftasında konuk olduğu Yeni Malatyaspor'u 5-0 mağlup etti.
Bu galibiyet ile Fenerbahçe 2021-2022 sezonunu 73 puanla 2. sırada tamamladı.