Fenerbahçe’ye Openda transferinde harekete geçti! İşte istenilen bonservis

Fenerbahçe transfer haberi: Gelecek sezon için kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başlayan sarı-lacivertlilerde gündem forvet transferi. Bu bağlamda çalışmalarını yürüten Fenerbahçe, Vitesse'de kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Club Brugge'de bulunan Lois Openda için harekete geçti. 22 yaşındaki golcü için istenilen bonservis bedeli belli oldu. İşte o gelişmenin detayları... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora Salgın)