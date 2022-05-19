İsmail Kartal yönetiminde çıkışa geçen Fenerbahçe, Süper Lig'in son haftasında Şampiyonlar Ligi biletini almak istiyor.
Fenerbahçe’ye Openda transferinde harekete geçti! İşte istenilen bonservis
Fenerbahçe transfer haberi: Gelecek sezon için kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başlayan sarı-lacivertlilerde gündem forvet transferi. Bu bağlamda çalışmalarını yürüten Fenerbahçe, Vitesse'de kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Club Brugge'de bulunan Lois Openda için harekete geçti. 22 yaşındaki golcü için istenilen bonservis bedeli belli oldu. İşte o gelişmenin detayları... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora Salgın)
Sarı-lacivertliler, teknik direktör konusunda yabancı adaylarla görüşmelerini sürdürüyor.
Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi ön elemesinde yer alması beklenen Kanarya, transferde harekete geçti.