Fenerbahçe'de Jorge Jesus için artık geri sayıma geçilirken, transfer gündemi de hareketlendi...
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Jorge Jesus 4 ismi istiyor!
Fenerbahçe haberi: Teknik direktörlük görevine Jorge Jesus'u getirmeye hazırlanan sarı-lacivertli takımda transfer çalışmaları başladı. Deneyimli teknik adamın 4 oyuncunun ismini yönetime verdiği ifade edildi. İşte Jesus'un Fenerbahçe'ye getirmek istediği isimler...
Fenerbahçe'de Jorge Jesus için artık geri sayıma geçilirken, transfer gündemi de hareketlendi...
Portekizli çalıştırıcının raporuna göre hareket edecek olan sarı-lacivertliler, genç isimlere ayrı bir önem veriyor.
Transfer edilecek oyunculardan doğrudan katkı almayı amaçlayan Kanarya bir yandan da ilerleyen dönemde bonservis getirisi kazanmak istiyor.