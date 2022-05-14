Fenerbahçe transfer bombalarını patlatacak! İşte o tarih

Fenerbahçe transfer haberi: Teknik direktörlük görevine Jorge Jesus'u getirmeye hazırlanan sarı-lacivertlilerde yönetim kadroyu güçlendirmek için harekete geçti. Fenerbahçe yönetimi, takımın ikinciliği garantilemesinin ardından transfer çalışmalarına resmen başlayacak ve Şampiyonlar Ligi elemeleri için iddialı bir kadro kurulacak. İşte o transfer operasyonun detayları...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 14.05.2022- 06:40