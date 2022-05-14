Kanarya'da transfer planı büyük ölçüde belli oldu.
Fenerbahçe transfer bombalarını patlatacak! İşte o tarih
Fenerbahçe transfer haberi: Teknik direktörlük görevine Jorge Jesus'u getirmeye hazırlanan sarı-lacivertlilerde yönetim kadroyu güçlendirmek için harekete geçti. Fenerbahçe yönetimi, takımın ikinciliği garantilemesinin ardından transfer çalışmalarına resmen başlayacak ve Şampiyonlar Ligi elemeleri için iddialı bir kadro kurulacak. İşte o transfer operasyonun detayları...
Kanarya'da transfer planı büyük ölçüde belli oldu.
Eksik bölgelere yapılacak takviyelerle iddialı bir kadro kurmayı amaçlayan yönetim elini çabuk tutacak.
Geçmiş dönemlerde olduğu gibi geç kararlar vermek istemeyen sarı-lacivertli kurmaylar hamlelerini erken yapacak.