Fenerbahçe Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'in son maçında Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'de hazırlıklar devam ediyor. Öte yandan sakatlıkları bulunan Dimitris Pelkas, Arda Güler ve Miguel Crespo’nun tedavilerine devam edildi.

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 19.05.2022- 22:28