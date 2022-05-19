Fenerbahçe Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Süper Lig'in son maçında Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'de hazırlıklar devam ediyor. Öte yandan sakatlıkları bulunan Dimitris Pelkas, Arda Güler ve Miguel Crespo’nun tedavilerine devam edildi.
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 19.05.2022- 22:28
Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Çift kale maçla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi. Sarı-lacivertliler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle antrenman öncesi Türk bayrağıyla poz verdi.
Öte yandan sakatlıkları bulunan Dimitris Pelkas, Arda Güler ve Miguel Crespo'nun tedavilerine devam edildi.
Sarı-lacivertliler, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tesislerde yarın yapacağı idmanla tamamlayacak.