Fenerbahçe'deki geleceği soru işareti olan isimlerden biri olan Mesut Özil ile ilgili de menajerinden açıklama geldi.
Mesut Özil Fenerbahçe'de kalacak mı? Menajeri resmen açıkladı
Fenerbahçe haberi: Sarı-lacivertli takımda kadro dışı bırakılan Mesut Özil için transfer iddiaları ortaya atılmıştı. Konuyla ilişkili olarak yıldız futbolcunun menajeri Erkut Söğüt açıklamalarda bulundu ve oyuncusunun geleceğine yönelik önemli söylemlerde bulundu. İşte o açıklamalar... (FB spor haberi)
Özil'in menajeri Erkut Söğüt, Radyospor'a konuştu.
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil hakkında açıklama yapan Erkut Söğüt, şunları söyledi: