Önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu kurmak için nokta atış transferlerin peşinde olan Fenerbahçe'de öncelik santrfor transferine verilmiş durumda.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Madrid'de Luis Suarez zirvesi! İşte görüşmenin detayları
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Teknik direktörlük görevi için Jorge Jesus ile büyük ölçüde anlaşma sağlayan Fenerbahçe, ses getirecek bir transfere imza atmaya hazırlanıyor. Golcü takviyesi yapmak isteyen ve bir dönem Trabzonspor forması da giyen Alexander Sörloth için girişimlerini sürdüren sarı-lacivertlilerde Başkan Ali Koç, Luis Suarez'in menajeriyle Madrid'de bir araya geldi. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (FB spor haberi)
Önceki gün Norveçli golcü Alexander Sörloth'un menajeri ile İstanbul'da bir araya gelinerek koşullar öğrenilirken Başkan Ali Koç'un sürpriz bir görüşmesi de ortaya çıktı.
GÖRÜŞME OLUMLU GEÇTİ
Takvim'in haberine göre; Başkan Koç, bu hafta başında UEFA yetkilileriyle görüşmek için gittiği Madrid'de Uruguaylı santrfor Luis Suarez'in menajeri ile de buluştu.