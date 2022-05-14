FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Madrid'de Luis Suarez zirvesi! İşte görüşmenin detayları

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Teknik direktörlük görevi için Jorge Jesus ile büyük ölçüde anlaşma sağlayan Fenerbahçe, ses getirecek bir transfere imza atmaya hazırlanıyor. Golcü takviyesi yapmak isteyen ve bir dönem Trabzonspor forması da giyen Alexander Sörloth için girişimlerini sürdüren sarı-lacivertlilerde Başkan Ali Koç, Luis Suarez'in menajeriyle Madrid'de bir araya geldi. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 14.05.2022- 06:40