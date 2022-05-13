Süper Lig'de sezonu 2. sırada bitirip Şampiyonlar Ligi'nde katılmak isteyen Fenerbahçe, gelecek sezonun transfer çalışmalarına da başladı.
TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un ilk transferi! Samuel Lino sürprizi
Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe'de gelecek sezonun kadro yapılanması kapsamında transfer çalışmaları hız kazanmış durumda. Teknik direktör Jorge Jesus ile anlaşma noktasına gelen sarı-lacivertliler, Portekizli çalıştırıcının istediği 22 yaşındaki genç hücumcu Samuel Lino'yu transfer etmek için harekete geçti. İşte transfer gelişmesinin detayları...
Sarı-lacivertlilerin gündeminde ilk sırada teknik direktör konusu yer alıyor.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç geçtiğimiz haftalarda görüşme yaptığı teknik direktör Jorge Jesus ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.