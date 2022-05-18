Fenerbahçe'de 2 aydır kadro dışı olan Mesut Özil sosyal medya hesabından Endonezya paylaşımında bulundu.

Asya ülkesine gideceğini duyuran tecrübeli yıldız, "Endonezya seyataim için sabırsızlanıyorum. Jakarta yakında görüşürüz" ifadelerini kullandı.

Mesut Özil, Fenerbahçe'de kalacak

Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt, Radyospor'a yıldız oyuncunun geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. Söğüt, Özil'in Fenerbahçe'ye uzun vadeli projeler için geldiğini söyledi.

"Mesut 2 sene daha Fenerbahçe'de top oynayacak, Fenerbahçe'ye uzun vadeli olarak geldi. Biz bu sözleşmeyi 1 sene için yapmadık. Şu anki durum tabii ki kimsenin istemediği bir durum. Önümüzdeki sezon Mesut'un Fenerbahçe ile devam edeceğini düşünüyorum."