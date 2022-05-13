Hücum hattına takviye yapmak isteyen Fenerbahçe listesine Nijeryalı futbolcu Peter Olayinka'yı eklemişti.
FENERBAHÇE HABERİ - Peter Olayinka transferinde flaş gelişme! Menajeri açıkladı
Fenerbahçe haberi: Çek ekibi Slavia Prag'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken ve sarı-lacivertli takımın transfer listesine giren Peter Olayinka'da flaş bir gelişme yaşandı. Yıldız futbolcunun menajeri, oyuncusunun geleceği hakkında önemli bir ipucu verdi. İşte o transfer gelişmesinin detayları...
UEFA Konferans Ligi'nde sarı-lacivertlileri eleyen Slavia Prag'da Olayinka iki maçta da sahada yer almıştı.
Gösterdiği performansla dikkat çeken 26 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertlilerin radarına takıldı.