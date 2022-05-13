Uzun yıllar Fenerbahçe forması giyen ve sarı-lacivertli kulübün efsane oyuncuları arasına adını yazdıran Volkan Demirel, Muğla'nın Bodrum ilçesinde ortağı olduğu restoranın sezon açılışına eşi Zeynep Demirel ile katıldı.
Volkan Demirel'den Fenerbahçe maçı öncesi flaş sözler!
Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel, Süper Lig'de oynayacakları Fenerbahçe maçıyla ilgili konuştu. Genç çalıştırıcı, eski takımı olan Fenerbahçe'ye karşı rakip olacağı için heyecanlı olduğunu söyledi. İşte o açıklamalar...
"ÇOK HEYECANLIYIM"
Açılışta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Demirel, Kadıköy'de Fenerbahçe'ye rakip olacağı için çok heyecanlı olduğunu dile getirdi.
İşte o sözler...
"Evet, hafta sonu maç için heyecanlıyız. Benim doğduğum büyüdüğüm Fenerbahçeli Volkan olarak, benim Fenerbahçeli Volkan olmama sebebiyet veren bir camiaya karşı ilk defa rakip olacağım.