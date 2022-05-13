TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Ozan Tufan zirvesi! Jorge Jesus'un kararı...

Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe'de gelecek sezon için kadro yapılanması kapsamında transfer çalışmaları devam ederken, kadrodan gönderilecek isimlerde belli olmaya başladı. Teknik direktör konusunda Jorge Jesus ile anlaşma noktasına gelen sarı-lacivertlilerde Ozan Tufan ile ilgili son kararı Portekizli çalıştırıcı verecek. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 13.05.2022- 15:52