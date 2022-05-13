FENERBAHÇE HABERİ - Joachim Löw’de son dakika! Yeni adresi…

Fenerbahçe haberi: Gelecek sezon için teknik direktör adaylarıyla tam gaz görüşmelerine devam eden sarı-lacivertli takımda Joachim Löw ve Jorge Jesus isimleri ön plana çıkmıştı. Fenerbahçe'nin teknik direktör adaylarından Löw'de sıcak bir gelişme yaşandı. Fransız basını Alman çalıştırıcı hakkında flaş bir iddia ortaya attı. İşte o gelişmenin detayları... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora Salgın)