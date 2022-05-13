Fenerbahçe sezona Vitor Pereira ile başlamış ancak Portekizli hocayla çizilen istikrarsız görüntü sonrası yollar ayrılmıştı.
FENERBAHÇE HABERİ - Joachim Löw’de son dakika! Yeni adresi…
Fenerbahçe haberi: Gelecek sezon için teknik direktör adaylarıyla tam gaz görüşmelerine devam eden sarı-lacivertli takımda Joachim Löw ve Jorge Jesus isimleri ön plana çıkmıştı. Fenerbahçe'nin teknik direktör adaylarından Löw'de sıcak bir gelişme yaşandı. Fransız basını Alman çalıştırıcı hakkında flaş bir iddia ortaya attı. İşte o gelişmenin detayları... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora Salgın)
Pereira sonrası camiayı bilen İsmail Kartal'a şans tanıyan Ali Koç, bir yandan da yabancı teknik direktörlerle görüşmelerine devam ediyor.
İsmail Kartal'ın etkileyici performansı camiada kafaları karıştırsa da başkan Koç yabancı bir teknik adamla çalışmakta kararlı.