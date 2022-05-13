Ensar Brahic kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Boyu kaç? Ensar Brahic Fenerbahçe'ye mi transfer oldu?

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Geleceğe yönelik transfer hamleleri gerçekleştirmek isteyen Fenerbahçe ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Kanarya'nın Teleoptik takımında forma giyen ve bonservisi Partizan'da bulunan Ensar Brahic ile anlaşma sağladığı öne sürüldü. Genç oyuncunun sarı-lacivertli takıma transfer olacağının konuşulmasının ardından başta Fenerbahçeli taraftarlar olmak üzere futbolseverler Ensar Brahic ile ilgili bilgileri sorgulatmaya başladı. Peki, Ensar Brahic kimdir? Ensar Brahic kaç yaşında? Ensar Brahic nereli? Ensar Brahic'in boyu kaç? Ensar Brahic Fenerbahçe'ye mi transfer olacak? Ensar Brahic ile ilgili tüm bilgiler haberimizde...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 14.05.2022- 00:30