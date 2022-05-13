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Fenerbahçe bombaları patlatıyor! Transferde Jorge Jesus detayı

Fenerbahçe bombaları patlatıyor! Transferde Jorge Jesus detayı

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. Takımın başına Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'u getirmeye hazırlanan sarı-lacivertliler transferde gaza bastı. Dört bir yandan arayışlarını sürdüren yönetim, iki futbolcunun transferi için düğmeye bastı. İşte o isimler ve flaş transfer gelişmesinin detayları... (FB spor haberi)
Yayın Tarihi: 13.05.2022- 18:37
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Fenerbahçe bombaları patlatıyor! Transferde Jorge Jesus detayı

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Ülker Stadı'nda Fatih Karagümrük'ü konuk edecek Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

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