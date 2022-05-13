Fenerbahçe bombaları patlatıyor! Transferde Jorge Jesus detayı

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Ülker Stadı'nda Fatih Karagümrük'ü konuk edecek Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Yeni sezon öncesi teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de hoca belirsizliği son buluyor. Adı Joachim Löw, Slaven Bilic, Marcelo Bielsa ve Nuno Espirito Santo gibi isimlerle de anılan Kanarya, Jorge Jesus'u takımın başına getirmeye hazırlanıyor. Sarı-lacivertli yönetimin, Portekiz'de iki kez görüşme gerçekleştirdiği deneyimli çalıştırıcıyla anlaşma sağladığı öne sürüldü. Portekiz basını da anlaşmayı doğrularken, Jesus'un Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzalayacağı ve yardımcılarıyla birlikte yıllık 7 milyon Euro maaş alacağı iddia edildi. Jorge Jesus'un önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelmesi bekleniyor. 2022/2023 sezonu takımı Jorge Jesus'a emanet etmeye hazırlanan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da hızlandı. Birçok bölgeye takviye yapmayı amaçlayan sarı-lacivertliler önceliği hücum bölgesine verdi. Vedat Muriqi'nin ayrılığı sonrası transfer edilen santrforlardan istediği sonucu alamayan Fenerbahçe, gol sıkıntısını çözecek bir ismi takıma kazandırmak için kolları sıvadı. Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren yönetim, Jorge Jesus'un eski öğrencisini kadroya katmak için harekete geçti. İşte o isim... HARIS SEFEROVIC BOMBASI Fenerbahçe, Portekiz ekibi Benfica'da forma giyen Haris Seferovic'i kadrosuna katmak için girişimlerine başladı. Portekiz basını da sarı-lacivertlilerin Seferovic'e ilgisini doğrularken, golcü oyuncunun sezon sonunda Benfica'dan ayrılmayı planladığı ve teklifleri değerlendirdiği öğrenildi. Benfica'nın da İsviçreli futbolcunun ayrılığına engel olmayacağı ve satın alma opsiyonlu kiralama seçeneğinin de değerlendirebileceği kaydedildi. Jorge Jesus'un Benfica'dan öğrencisi olan Haris Seferovic'in transferi için önümüzdeki günlerde somut adımların atılması bekleniyor. Bu sezon Portekiz ekibiyle 15 maçta görev alan Seferovic, 5 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi. HARIS SEFEROVIC KİMDİR? Haris Seferovic, 22 Şubat 1992 tarihinde İsviçre'nin Sursee kentinde dünyaya geldi. Futbola FC Sursee altında başlayan Bosna Hersek asıllı İsviçreli forvet, FC Luzern ve Grasshopper Club Zürich altyapılarında da forma giydi. Golcü oyuncu, 20029 yılında Grasshoppers ile profesyonel sözleşme imzaladı. Fiorentina, Neuchatel Xamax, Lecce, Novara, Real Sociedad ve Eintracht Frankfurt formalarını da terleten Seferovic, 2017 yılında Benfica'ya transfer oldu. İsviçre Milli Takımı'nın da formasını giyen 30 yaşındaki santrfor, milli takımla çıktığı 82 maçta 24 gol attı. Benfica ile olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam eden Haris Seferovic'in güncel piyasa değeri ise 10 milyon Euro. ELAYIS TAVSAN SÜRPRİZİ Yaz transfer döneminde kanat rotasyonunu genişletmek isteyen Fenerbahçe, kariyerini yurt dışında sürdüren genç futbolculara kanca attı. Sarı-lacivertliler, adı Beşiktaş ve Galatasaray ile de anılan ve kariyerini Hollanda ekibi NEC Nijmegen'de sürdüren Elayis Tavsan'ı listesine aldı. Yönetimin sezonun sona ermesiyle birlikte Elayis Tavsan transferi için çalışmalarını hızlandırması bekleniyor. Bu sezon NEC Nijmegen formasıyla 33 maça çıkan genç oyuncu, 7 gol ve 1 asist kaydetti. ELAYIS TAVSAN KİMDİR? Elayis Tavsan, 30 Nisan 2001 tarihinde Hollanda'nın Rotterdam kentinde dünyaya geldi. Victoria '04 Vlaardingen ve Sparta Rotterdam altyapılarında forma giyen Tavsan, 2019 yılında Sparta Rotterdam A takımına yükseldi. 2019/2020 sezonunu Telstar'da kiralık olarak geçiren 21 yaşındaki sağ kanat, 2020/2021 sezonu başında 200 bin Euro bonservis bedeli karşılığında NEC Nijmegen'e transfer oldu. Hollanda Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerde 17 kez forma giyen Elayis Tavsan'ın kulübüyle olan sözleşmesi 2023 yılına kadar devam ederken, 1 yıl da kulüp opsiyonu bulunuyor. 1.83 boyundaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 800 bin Euro.