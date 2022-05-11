Fenerbahçe, gelecek sezonun kadrosunu kurmak için kollarını sıvadı. Öncelikle teknik direktör konusunu tamamlamak isteyen Kanarya, Jorge Jesus'a imzayı attırmak istiyor.
📢DÜNYA YILDIZLARI SERBEST KALIYOR! FENERBAHÇE...⌨
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'da Nicolas de la Cruz gelişmesi! Menajeri...
Son dakika spor haberi - Fenerbahçe'de gelecek sezon transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertliler bu doğrultuya göre River Plate forması giyen 24 yaşındaki Uruguaylı orta saha oyuncusu Nicolas de la Cruz'u gündemine aldı. İşte Cruz için kulübü River Plate takımının aldığı karar ve detaylar... (FB spor haberleri)
Fenerbahçe, gelecek sezonun kadrosunu kurmak için kollarını sıvadı. Öncelikle teknik direktör konusunu tamamlamak isteyen Kanarya, Jorge Jesus'a imzayı attırmak istiyor.
Jorge Jesus ile beraber, Avrupa'dan ve dünyadan sözleşmesi sona erecek yıldızların peşine düşen Fenerbahçe, rotasını Güney Amerika'ya çevirdi.
Arjantin basınında yer alan ve fotomac.com.tr editörü Ömer Aykut Özaşkın'ın derlediği habere göre Fenerbahçe, River Plate forması giyen Nicolas de la Cruz ile ilgileniyor.