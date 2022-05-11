FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'da Nicolas de la Cruz gelişmesi! Menajeri...

Son dakika spor haberi - Fenerbahçe'de gelecek sezon transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertliler bu doğrultuya göre River Plate forması giyen 24 yaşındaki Uruguaylı orta saha oyuncusu Nicolas de la Cruz'u gündemine aldı. İşte Cruz için kulübü River Plate takımının aldığı karar ve detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 11.05.2022- 14:03 Güncelleme Tarihi: 11.05.2022- 14:12