Transfer listesinde kimler yok ki! İşte 2022 yazında sözleşmesi bitecek futbolcular

Avrupa'da birçok ligin sona yaklaşmasıyla birlikte kulüpler de transfer çalışmalarına hız verdi. Yaz transfer döneminde takımlar önceliği bonservisi elinde olan futbolculara yönelirken, kulüpleriyle mukavelesi sona erecek birçok yıldız futbolcu bulunuyor. İşte o futbolcular ve değerleri... | Transfer haberleri

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 07.05.2022- 13:21 Güncelleme Tarihi: 07.05.2022- 13:21