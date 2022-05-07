Liglerde son haftalara girilirken, kulüpleriyle sözleşmesi sona erecek birçok dünya yıldızı bulunuyor. İşte o futbolcular...
Transfer listesinde kimler yok ki! İşte 2022 yazında sözleşmesi bitecek futbolcular
Avrupa'da birçok ligin sona yaklaşmasıyla birlikte kulüpler de transfer çalışmalarına hız verdi. Yaz transfer döneminde takımlar önceliği bonservisi elinde olan futbolculara yönelirken, kulüpleriyle mukavelesi sona erecek birçok yıldız futbolcu bulunuyor. İşte o futbolcular ve değerleri... | Transfer haberleri
ISCO - REAL MADRID - 7.5 MİLYON EURO
CRISTIAN PAVON - BOCA JUNIORS - 8.5 MİLYON EURO