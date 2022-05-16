FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Berke Özer sarı lacivertlilere veda etti! İşte o paylaşım...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Berke Özer sarı lacivertlilere veda etti! İşte o paylaşım...

Süper Lig'de sezonun sonuna gelinirken gelecek sezon şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe'de de planlamalar sürüyor. Sezon sonu birçok isimle yollarını ayırmak isteyen Kanarya'da ilk isim Berke Özer oldu. Genç file bekçisi Fatih Karagümrük maçı sonrası sosyal medya hesabından bir veda mesajı yayınladı. Takım arkadaşları da Berke'yle vedalaştı.

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 16.05.2022- 18:16