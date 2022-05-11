Sarı-lacivertlilerde gündem yeni teknik adama çevrildi. Başkan Ali Koç'un bir süredir temas halinde bulunduğu Jorge Jesus konusunda artık mutlu son çok yakın.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Jorge Jesus an meselesi! Kanarya'ya tek şartı...
Fenerbahçe'de gündem teknik direktör. Sarı lacivertli ekip için en güçlü aday Jorge Jesus. Portekizli antrenörün açıklanması ise an meselesi. Jesus'un Kanarya'ya tek şart sunduğu ifade edildi. İşte detaylar...
Brezilya kulüplerinin de kanca attığı usta çalıştırıcı, sarı-lacivertliler ile ilgili kendisine yöneltilen sorulara olumlu yanıt vermişti.
UEFA toplantısı için önce İspanya'ya giden, buradan da Portekiz'e uçan başkan Ali Koç ve yönetici Selahattin Baki'nin 67 yaşındaki teknik patronla el sıkıştığı kaydedildi.