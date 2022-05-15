Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: Kazanmayı çok isterdik, olmadı!

Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de Fatih Karagümrük'ü ağırladı. Mücadele 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı.

Bu sonuçla beraber sarı-lacivertli ekip Şampiyonlar Ligi ön elemesini garantilemesi için son haftayı bekleyecek.

Mücadele sonrası açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal şu ifadeleri kullandı:

"Bugün önemli bir galibiyet almak için iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Çok fazla istediğimiz oyunu oynayamasak da Fenerbahçe gibi oynamaya çalıştık. Rakibin 3 puan önündeyiz ve 9 gol averajdayız. Önümüzdeki hafta ligi 2. bitireceğiz Allah'ın izniyle.

Her maçı kazanmak isteriz ama her maç sizin istediğiniz gibi olmuyor, bugün 1 puan aldık. Kazanmayı çok isterdik. Olmadı.

İkinci yarı son 13 maç, 10 galibiyet, 3 beraberlik. Bugün de kazanmak için çıktık. İlk devre fazla istediğimiz oyunu oynayamadık. İkinci yarı tempoyu artırdık, pozisyon bulduk. Bir gol atsak, kazanabilirdik.

Bir puan aldık, rakibin 3 puan ve 9 averaj önündeyiz. Bugün ligin ikincisiyiz. Matematiksel olmasa da ikinci gibiyiz. İnşallah gelecek hafta alacağımız puan, puanlarla ligi ikinci bitireceğiz. Her maçı kazanmak isteriz ama bazen de kazanamamayı bilirsiniz."