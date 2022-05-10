Geçtiğimiz sezon Karagümrük ile Konyaspor arasında oynanan seyircisiz maçın yayını sırasında, ekranlara verilen seslerde Fenerbahçe'ye hakaret edilen tezahüratlar izleyicilere yansımıştı. Konu hakkında devam eden hukuki süreç ile ilgili sarı lacivertlilerden yeni bir açıklama geldi.

Yayıncı kuruluş beIN SPORTS, Covid kısıtlamaları kapsamında maçların seyircisiz olması sebebiyle 'Maçı seyirci ses efekti ile izleme' seçeneğini abonelerine sunmuştu.

Geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük ile İttifak Holding Konyaspor arasında oynanan seyircisiz maçın yayını sırasında, ekranlara verilen seslerde Fenerbahçe'ye hakaret edilen tezahüratlar yer almıştı.

Akabinde Fenerbahçe bu konuyla ilgili yayıncı kuruluşa tepki göstermiş ve beIN SPORTS da bir açıklama ile Fenerbahçe'den özür dilemişti.

FENERBAHÇE'DEN YENİ AÇIKLAMA

Bu konu hakkında devam eden hukuki süreç ile ilgili Fenerbahçe'den yeni bir açıklama geldi.

"Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de oynanan Fatih Karagümrük – İttifak Holding Konyaspor maçında yayıncı kuruluş tarafından kulübümüz aleyhinde yayınlanan "küfürlü ses efekti" skandalına ilişkin Hukukçu Fenerbahçeliler Derneğimiz (HUFEDER) tarafından yapılan suç duyurusu sonucunda savcılık makamınca yayıncı kuruluş yetkilisi kişinin suçlu olduğu kanaatine varılmıştır.

Yayıncı kuruluş yetkilisi hakkında 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Yasanın 14. Maddesi kapsamında işlem yapılarak, adli para cezası yerine geçecek şekilde "Ön Ödeme Bildirimi" gönderilmiştir.

Şahsın ön ödeme yapmaması halinde hakkında ceza yargılaması yapılacaktır. Öte yandan, işbu karar doğrultusunda HUFEDER tarafından yayıncı kuruluş hakkında RTÜK'e de şikayette bulunulacaktır."