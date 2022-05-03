Fenerbahçeli eski yönetici Metin Spahioğlu, çarpıcı paylaşımda bulundu. Sipahioğlu, "UEFA, son yayınladığı resmi yayında 1924-1959 arası dönemde ülkemizde oynanan ulusal şampiyonları kabul ettiğini resmen açıkladı.'' ifadelerine yer verdi.

Fenerbahçe'ye müjde Metin Sipahioğlu'ndan geldi. Sarı lacivertliler için 1959 öncesi şampiyonluklar için flaş bir gelişme yaşandı.

Eski yönetici Metin Sipahioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ''UEFA, son yayınladığı resmi yayında 1924-1959 arası dönemde ülkemizde oynanan ulusal şampiyonları kabul ettiğini resmen açıkladı.'' ifadelerine yer verdi.

Sipahioğlu, paylaşımında ''Bu resmi kabulu saat 14.00'te yayınlayacağım.'' notunu düştü.

Fenerbahçe Kulübü, 1959 yıl öncesi şampiyonlukların geçerli sayılması için TFF'ye başvurmuş ancak 1 yılı aşkın süredir bir yanıt alamamıştı.



https://twitter.com/metinsipahioglu/status/1521438688407961604?s=20&t=sShEKUfGYjSd233wk9g1Lw