Luiz Gustavo ve Jose Sosa ile yollarını ayırmayı planlayan Kanarya'da orta saha için Ilaix Moriba'nın da gündemde olduğu belirtildi... Valencia'da kiralık olarak forma giyen 19 yaşındaki Gineli oyuncunun bonservisi RB Leipzig'de.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'ya genç orta saha! Hedefte Ilaix Moriba var
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Yeni sezon öncesinde kadrosuna önemli takviyeler yapmak isteyen sarı kanaryada, Luiz Gustavo ve Jose Sosa ile de yolların ayrılması planlanıyor. Deneyimli isimlerin yerine düşünülen orta saha da ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 01.05.2022- 06:40
Fotomaç'ın haberine göre; Barcelona alt yapısında yetişen ve geçen yaz 16 milyon euro bonservis bedeliyle Alman ekibine transfer olan Moriba, Valencia formasıyla La Liga'da bu sezon 10 maça çıktı. 1.85 boyundaki oyuncu skor katkısı yapamadı.