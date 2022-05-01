FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'ya genç orta saha! Hedefte Ilaix Moriba var

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Yeni sezon öncesinde kadrosuna önemli takviyeler yapmak isteyen sarı kanaryada, Luiz Gustavo ve Jose Sosa ile de yolların ayrılması planlanıyor. Deneyimli isimlerin yerine düşünülen orta saha da ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 01.05.2022- 06:40