Fenerbahçe'nin önümüzdeki sezon teknik direktörünün kim olacağı sorusu henüz yanıtını bulmazken, kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Ramazan Bayramı'nın hemen ardından önemli bir görüşme gerçekleşecek.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da zor karar! Jorge Jesus mu İsmail Kartal mı?
Fenerbahçe'de gündem teknik direktör. Sarı lacivertli ekipte başarılı antrenör İsmail Kartal ile yola devam edilip edilmeyeceği merak konusuyken bir yandan da Jorge Jesus'la görüşmeler de devam ediyor. Kanarya'da galibiyet serisini 7’ye çıkaran Kartal ile 3 maç sonra yolların ayrılma ihtimali yürek burkuyor.
Takvim'in haberine göre; Başkan Ali Koç, teknik direktör İsmail Kartal ile bir araya gelecek. Beşiktaş derbisinin hemen öncesinde gerçekleşecek zirvede İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'deki geleceği masaya yatırılacak.
Geçici olarak takımın başına getirilen İsmail Kartal çok başarılı bir süreç geçirince önümüzdeki sezon da takımda kalma durumu ortaya çıkmış, taraftar ve camianın büyük bölümü de Kartal'a destek olmuştu.