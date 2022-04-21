FENERBAHÇE HABERLERİ: F.Bahçe kafilesi Trabzon'da!

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Fenerbahçe, bu maç için hava yoluyla Trabzon'a gitti. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 21.04.2022- 19:23 Güncelleme Tarihi: 21.04.2022- 19:25