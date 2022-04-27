Kasımpaşa'nın Standard Liege'den kiraladığı Jackson Muleka'da flaş bir gelişme yaşandı.
Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor Muleka’nın peşinde!
Transfer haberi: Kasımpaşa'nın Standard Liege'den kiraladığı Jackson Muleka gösterdiği performansla Süper Lig devlerinin dikkatini çekti. Kongolu oyuncuyu Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un istediği ifade edildi. İşte o transfer gelişmesinin detayları... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora Salgın)
Bora Salgın| Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 27.04.2022- 15:12 Güncelleme Tarihi: 27.04.2022- 15:27
Kongolu genç oyuncu hakkında menajer Jean-Willy Ngoma, La Derniere Heure gazetesine konuştu.
Menajer Jean-Willy Ngoma, 22 yaşındaki santrforun geleceğiyle ilgili olarak şunları söyledi: