Jorge Jesus'tan Fenerbahçe açıklaması!

Fenerbahçe'de, teknik direktör arayışları sürerken Jorge Jesus ismi gündeme gelmişti. Sarı lacivertlilerin başkanı Ali Koç, geçtiğimiz günlerde 67 yaşındaki hocayla görüşmek için Portekiz'e gitmişti. Ünlü teknik direktör ile Lizbon'da bir araya gelen Koç'un görüntüleri basına yansımıştı. Bu fotoğraflar sonrası Jorge Jesus'tan Fenerbahçe ile ilgili açıklama geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 27.04.2022- 12:32 Güncelleme Tarihi: 27.04.2022- 12:54