Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de gündem yaratan bir gelişme yaşandı. Listesinde birçok hoca adayı bulunduran sarı-lacivertli yönetim ilk sıraya dünyaca ünlü Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'u aldı.
Jorge Jesus'tan Fenerbahçe açıklaması!
Fenerbahçe'de, teknik direktör arayışları sürerken Jorge Jesus ismi gündeme gelmişti. Sarı lacivertlilerin başkanı Ali Koç, geçtiğimiz günlerde 67 yaşındaki hocayla görüşmek için Portekiz'e gitmişti. Ünlü teknik direktör ile Lizbon'da bir araya gelen Koç'un görüntüleri basına yansımıştı. Bu fotoğraflar sonrası Jorge Jesus'tan Fenerbahçe ile ilgili açıklama geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de gündem yaratan bir gelişme yaşandı. Listesinde birçok hoca adayı bulunduran sarı-lacivertli yönetim ilk sıraya dünyaca ünlü Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'u aldı.
PORTEKİZ'E ÇIKARMA YAPILDI!
Sarı-lacivertli yönetim, deneyimli teknik adam ile görüşmek için Portekiz'e çıkarma yapmıştı.
Fenerbahçe yönetiminin, 67 yaşındaki teknik adamla Portekiz'de beraber çektirdiği fotoğraf gündem olmuştu ve sarı-lacivertlilerin resmi hesabından hoca konusundaki temasların sürdüğü ifade edilmişti.