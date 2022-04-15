Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, kiralık olarak kadrosunda bulunan Diego Rossi'nin bonservisini 5.5 milyon Euro bedelle aldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe, yaz transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı Diego Rossi'nin bonservisini alındığını Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) bildirdi.

Sarı-lacivertliler Uruguaylı yıldızın bonservisi için 5.5 milyon Euro ödeyecek. Kanarya, 24 yaşındaki oyuncuyla 2025'e kadar sözleşme imzaladı.

İşte KAP açıklaması:

2021-22 Sezonu başından beri kadromuzda kiralık olarak forma giyen profesyonel futbolcu Diego Rossi'nin, 5.500.000 Euro bonservis bedeli karşılığında kalıcı olarak kadromuza katılması konusunda Major League Soccer (MLS) ile mutabık kalınmıştır.

Oyuncu ile 31.05.2025 tarihinde sona erecek; 2022-23, 2023-24 ve 2024-25 sezonlarını kapsayan 3 yıllık sözleşme imzalanmıştır.

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