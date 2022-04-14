Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de oklar tekrardan eski golcüsüne döndü.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da Vedat Muriqi bombası!
Son dakika transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'de İsmail Kartal yönetiminde yükseliş yakalayan Fenerbahçe'de, gelecek sezonun kadro yapılanma çalışmaları devam ediyor. Forvet bölgesini güçlendirmek isteyen Kanarya, transfer odağını eski futbolcusu Vedat Muriqi'ye çevirdi. İşte transfer gelişmesinin detayları... (aspor.com.tr / Dış Haberler)
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 14.04.2022- 16:02 Güncelleme Tarihi: 14.04.2022- 16:05
İspanya basınında yer alan iddiaya göre sarı-lacivertliler Vedat Muriqi'yi takıma geri döndürmek istiyor.
Kanarya'ya yüksek bir bonservis bedeli kazandırarak Lazio'ya transfer olan Muriqi, Maurizio Sarri'nin sistemine ayak uyduramayıp takımdan kiralık olarak gönderilmişti.