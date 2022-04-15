FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe Diego Rossi'nin bonservisini aldı
Fenerbahçe, Diego Rossi'nin bonservisini satın aldı. Sarı lacivertli kulüp Uruguaylı oyuncu için 5.5 milyon euro ödeyecek. Yıldız oyuncu 3 sezon daha Fenerbahçe forması giyecek. Detayları A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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