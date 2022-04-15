Fenerbahçe'de yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko'ya 2021-22 sezonunun başında katılan sporcumuz Marial Shayok ile karşılıklı anlaşmaya varılarak yollarımız ayrılmıştır. Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı sporcumuza teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz." denildi.
FENERBAHÇE HABERLERİ: F.Bahçe'de Marial Shayok ile yollar ayrıldı!
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Fenerbahçe Beko, Marial Shayok ile yolların ayrıldığını açıkladı. Sarı-lacivertliler, | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 15.04.2022- 17:34 Güncelleme Tarihi: 15.04.2022- 17:51