Fenerbahçe'de yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko'ya 2021-22 sezonunun başında katılan sporcumuz Marial Shayok ile karşılıklı anlaşmaya varılarak yollarımız ayrılmıştır. Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı sporcumuza teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz." denildi.