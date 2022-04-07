Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertlilerin Hollanda 2. Lig ekiplerinden Excelsior'da forma giyen Thijs Dallinga ile ilgilendiği öne sürüldü. Thijs Dallinga'nın adının Fenerbahçe ile anılmasının ardından golcü oyuncuyla ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Thijs Dallinga kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Hangi mevkide oynuyor? İşte Fenerbahçe'nin gündeminde olduğu iddia edilen Thijs Dallinga ile ilgili tüm bilgiler...

Bu sezon yarıştığı kulvarlarda istediği sonuçları alamayan Fenerbahçe, gelecek sezon için kolları sıvadı. Takımın başına dünyaca ünlü bir teknik adamı getirmeyi planlayan sarı-lacivertliler, yeni sezon öncesi yapacağı takviyelerle şampiyonluk hasretine son vermek istiyor. Bu doğrultuda transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Sarı-lacivertli kulübün, Hollanda 2. Lig ekibi Excelsior'da forma giyen Thijs Dallinga ile ilgilendiği öne sürüldü. Fenerbahçe - Thijs Dallinga iddiasının ortaya atılmasının ardından Dallinga ile ilgili bilgiler merak konusu oldu. Peki, Thijs Dallinga kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Hangi mevkide oynuyor? İşte Thijs Dallinga ile ilgili tüm detaylar...

THIJS DALLINGA KİMDİR?

Thijs Dallinga, 3 Ağustos 2000 tarihinde Hollanda'nın Groningen kentinde dünyaya geldi. Futbola ülkesinin Siddeburen altyapısında başlayan Hollandalı futbolcu, Hoogezand, Emmen ve Groningen altyapılarında forma giydi.

2019 yılında Groningen ile profesyonel sözleşme imzalayan Dallinga, sezon başında Excelsior'a transfer oldu. Bu sezon takımıyla çıktığı 34 maçta 31 gol ve 8 asistlik bir performans sergileyerek dikkatleri üzerine çeken 21 yaşındaki forvet, Hollanda U19 Milli Takımı ile çıktığı 2 maçta ise 1 gol kaydetti. Kulübüyle olan sözleşmesi 2023 yılına kadar süren ve 1 yıl da kulüp opsiyonu bulunan 1.80 boyundaki santrforun güncel piyasa değeri ise 1 milyon Euro.