Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 10 Nisan Pazar günü karşılaşacak Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son dönemde yapılan derbilerde gösterilen sarı ve kırmızı kartların çokluğu dikkati çekiyor.
Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi dikkat çeken istatistik!
Spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 10 Nisan Pazar günü karşılaşacak Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi dikkat çekici bir istatistik yayınlandı. İşte detaylar...
İki takımın 45'i Süper Lig, 7'si Türkiye Kupası, 3'ü TFF Süper Kupa ve biri de Dostluk Kupası olmak üzere son 56 randevusunda hakemler toplam 43 kırmızı, 333 sarı kart gösterdi. Rekabetteki son 56 maçta sarı-lacivertli futbolcular 22, sarı-kırmızılı oyuncular da 21 kez kırmızı kartla cezalandırıldılar.
Bu süreçte Galatasaray'da Emre Aşık 3, Hasan Şaş ile Younes Belhanda 2'şer, Badou Ndiaye, Felipe Melo, Sabri Sarıoğlu, Engin Baytar, Tomas Ujfalusi, Milan Baros, Abdul Kader Keita, Arda Turan, Cassio Lincoln, Alioum Saidou, Orhan Ak, Volkan Arslan, Joao Batista ve Bülent Korkmaz ise birer kez kırmızı kart gördü.