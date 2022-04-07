İki takımın 45'i Süper Lig, 7'si Türkiye Kupası, 3'ü TFF Süper Kupa ve biri de Dostluk Kupası olmak üzere son 56 randevusunda hakemler toplam 43 kırmızı, 333 sarı kart gösterdi. Rekabetteki son 56 maçta sarı-lacivertli futbolcular 22, sarı-kırmızılı oyuncular da 21 kez kırmızı kartla cezalandırıldılar.