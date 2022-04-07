Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de yakaladığı çıkışı Galatasaray maçında da sürdürmeyi planlıyor. Teknik direktör İsmail Kartal da günlerdir tesislere kapandı ve Cimbom'un son maçlarını detaylı şekilde izledi.
FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Kartal'ın planı hazır! Galatasaray'ı böyle devirecek
Spor Toto Süper Lig'in 32. hatasında Fenerbahçe, Kadıköy'de Galatasaray'ı ağırlayacak. Ligi 2. bitirmek ve Şampiyonlar Ligi elemelerinde yer almak isteyen sarı-lacivertliler, ezeli rakibini de devirerek taraftarını mutlu etmek istiyor. Kanarya'da teknik direktör İsmail Kartal, sarı-kırmızılılar için taktiğini belirledi. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de yakaladığı çıkışı Galatasaray maçında da sürdürmeyi planlıyor. Teknik direktör İsmail Kartal da günlerdir tesislere kapandı ve Cimbom'un son maçlarını detaylı şekilde izledi.
Fotomaç'ın haberine göre; Aldığı notları idmanlarda öğrencileriyle paylaşan deneyimli çalıştırıcı sarı-kırmızılılara karşı sahaya süreceği 11'i ve maç taktiğini de belirledi. İsmail Kartal, Kayserispor'u 4 golle rahat şekilde geçen kadroyu ilk aşamada bozmayı planlamıyor. Oturmuş savunmada sadece Novak ile Ferdi arasında kararsızdı.
KEREM AKTÜRKOĞLU RAHATLIĞI
Fenerbahçe'de İsmail Kartal, Galatasaray'da en çok bu sezonun parlayan ismi Kerem Aktürkoğlu'ndan çekiniyordu. Ancak genç yıldızın forma giymesi zor görünüyor. Usta çalıştırıcı 3 yerli mecburiyeti gereği bu bölgede Emre Kılınç'ın oynayacağını ön görüyor.