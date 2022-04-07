Fotomaç'ın haberine göre; Aldığı notları idmanlarda öğrencileriyle paylaşan deneyimli çalıştırıcı sarı-kırmızılılara karşı sahaya süreceği 11'i ve maç taktiğini de belirledi. İsmail Kartal, Kayserispor'u 4 golle rahat şekilde geçen kadroyu ilk aşamada bozmayı planlamıyor. Oturmuş savunmada sadece Novak ile Ferdi arasında kararsızdı.

